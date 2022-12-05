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تهز الإسكندرية.. تاجر سمك يغرز سكينًا في رقبة شاب أمام الجميع بسبب منشور

إسعاف
اسعاف
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الإثنين، 05-12-2022 09:54 ص

تعرض شاب للقتل بطعنة في الرقبة خلال مشاجرة مع تاجر سمك في داشرة قسم شرطة المنتزه ثان، إثر خلاف بينهما نتيجة منشور دوّنه المجني عليه عبر "فيسبوك"، انتقد فيه القاتل بطريقة غير مباشرة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، بمقتل شخص أمام منزله الكائن بمنطقة أبوقير التابعة لدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة شاب غارق في دمائه أمام منزله.

وبسؤال عدد من شهود العيان قالوا إن القاتل صاحب محل سمك بمنطقة أبوقير، كان بينه وبين المجني عليه خلاف سابق على إثره نشر الثاني منشور على صفحته بـ "فيسبوك"، نال فيه من المتهم، الذي قرر الانتقام منه.

وأضاف شهود العيان أن القاتل انتظر خروج المجني عليه من منزله وبادره بسكين طعنه به في رقبته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، أمام الأهالي بالشارع، ثم فر هاربًا إلى شاطئ البحر في حالة هيستريا.

وأشار الشهود، خلال تحقيقات المباحث، إلى أن المجني عليه طيب السمعة في المنطقة ويحظى بحب الأهالي، وأنهم ينتظرون قدوم الجثمان من المشرحة لدفنه في مقابر عائلته بمنطقة أبوقير.

حرر محضر بالواقعة ونقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
 

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