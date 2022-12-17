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شاهد.. ماذا فعل سيدة في شاب تحرش بابنتها في الإسكندرية

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تحرش
Native
Teads
السبت، 17-12-2022 09:51 ص
وثق مقطع فيديو اعتداء امرأة على شاب، بالضرب لقيامه بالتحرش بابنتها داخل مطعم شهير بمنطقة ميامي في الإسكندرية.

وأوضحت ناشرة الفيديو أن الواقعة حدثت خلال عرض "كوفي فري" للفرع، حيث تزاحم الزبائن على العرض، وفوجئت فتاة بشاب يتحرش بها.

وقالت أن الفتاة وجدت الشاب يدفعها للأمام خلال التزاحم على الفرع، وفي المرة الأولى اعتذر الشاب للفتاة، ولكن كرر الأمر لتفاجأ بقيامه بفعل غير أخلاقي أثناء وقوفه خلفها، ثم بدأ بالتطاول بيده، الأمر الذي أثار غضب الفتاة فنهرته وأمسكت به واستغاثت بالحاضرين.

وأضافت، أمسكت والدة الفتاة بالشاب واعتدت عليه بالضرب، مستخدمة حذاءها دفاعًا عن ابنتها بعد أن انهارت إثر تعرضها للموقف.
 

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