«موافق يا كامل ونكتب ورق بالكلام ده»..حوار مفاجئ للرئيس مع كامل الوزير(فيديو)

الإثنين، 05-12-2022
02:03 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الفريق كامل الوزير
وزير النقل، "
نحلت وبرنا يا عم بالفلوس اللى خدتها، وبالمشروعات اللى عملتها يا كامل".
دخل الرئيس فى حالة ضحك قائلا :" عايزين نعمل محور بحرم الطريق التابع
لـ النقل، وتقول لا .. الأرض بتاعتك غالية يا كامل".
ورد الفريق كامل الوزير
قائلا :" تواصلت مع القائد العام وقلت له نكتب
ورق، والأرض اللى هو عايزها ياخدها عشان نحفظ حقوق السكة الحديد" .
ورد الرئيس :" موافق يا كامل، بس نعمل ورق بالمحاور وناخد ثمنها، ورد
كامل الوزير
كله لمصر يا ريس وحضرتك رئيس مصر".