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شاهد.. اشتباكات بالأيدي بين نواب بمجلس الأمة الكويتي

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جانب من المشاجرة
 
الثلاثاء، 30-03-2021 12:56 م المصريون

شهدت قاعة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، تشابكا بالأيدي بين عدد من النواب عقب مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه جلسة اليوم المثيرة التي أدت فيها الحكومة القسم بحضور 17 نائبا فقط.
ووقعت المشادة بين النائب سلمان الحليلة الذي حضر جلسة القسم، والنائب صالح الشلاحي الذي لم يحضرها، بعد إهانة وجهها الأخير لبعض النواب بعبارة «ما فيكم رجال».
وتدخل بعض النواب وفق ما أظهرته الصور المتداولة لفض الاشتباك بين النائبين قبل أن يتطور الاشتباك ويشمل نوابا آخرين، بعد الانقسام العلني الذي أحدثته جلسة القسم.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب.







 

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