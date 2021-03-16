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لحظة القبض على رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق (فيديو)

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الشرطة
 
الثلاثاء، 16-03-2021 06:56 م محمد فضل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، فيديو يوثق لحظة القبض على رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، وصعوده لدورية الشرطة لإحالته للحجز في المباحث الجنائية وذلك لرفضه دع كفالة قدرها 100 دينار مقابل إخلاء سبيله بعد مشاركته في ندوة د. بدر الداهوم. والذي كان قد علق على ذلك قائلاً :” أنا ما أخلي ربعي”.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة الكويتية، استلمت رسميًا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.
وذكرت الصحيفة أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.
وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا".
وتمت إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وقال الغانم: "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".
 

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