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الكويت تعمم منشورًا يتضمن إجراءً جديدًا تجاه القادمين من السعودية

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الكويت
 
الخميس، 18-03-2021 09:40 ص

اتخذت السلطات الكويتية إجراء جديدا يتعلق باستقبال القادمين إليها من السعودية.
ووجهت هيئة الطيران المدني الكويتية في منشور لكافة الشركات العاملة في مطار الكويت الدولي بـ “التأكد من عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت من الدول المذكورة ومن ضمنها السعودية، إلا بعد حصوله على شهادة فحص “بي سي آر” تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول لمدة 72 من تاريخ المسحة، وألا تظهر عليه أية أعراض مثل الرشح والعطاس وارتفاع درجة الحرارة والكحة”.
وتجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت 212 ألفا، والوفيات 1186، فيما بلغت الإصابات في السعودية أكثر من 383 ألف إصابة، والوفيات أكثر من 6500.
وفي 22 من الشهر الماضي، قررت الحكومة الكويتية، حتى إشعار آخر، منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها التي داخل مراكز التسوق، والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، مع السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
 

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