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لحظة مقتل بطل العالم في المصارعة بمشاجرة داخل مطعم

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مشاجرة
 
الأربعاء، 24-03-2021 06:49 م المصريون
لقي المقاتل، آلان خادزييف، بطل العالم مرتين في الفنون القتالية المختلطة، مصرعه أثناء فض شجار داخل مطعم، قبل أن ينتقم شقيقه من القاتل في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية.
وتحدث رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة في أوسيتيا الشمالية، إبراهيم تيبيلوف، عن ذلك قائلا:”لقد جاء (آلان خادزييف البالغ 31 عاما) من موسكو للزواج من صديقته، وفي اليوم السابق، دعاه أصدقاؤه إلى مطعم.. وكان هناك شجار، حاول آلان فض النزاع بين المتشاجرين، قبل أن يتلقى طعنة في القلب من أحدهم، توفي على إثرها في المستشفى”.
ورصدت كاميرات المراقبة في المطعم الشجار الذي وقع في صالة البلياردو، عندما تحول الشجار إلى جريمة قتل.
بعد الحادث، قام شقيق المقاتل الذي قتل بسكين، بالهجوم وطعن القاتل، عدة طعنات أدت إلى وفاته في المستشفى أيضا. وتم فتح قضية جنائية بشأن جريمة قتل ومحاولة قتل اثنين من السكان المحليين، بموجب مادة “القتل العمد”.
 

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