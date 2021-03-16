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ماذا يحدث في الكويت؟.. إحالة رئيس مجلس الأمة و38 نائبًا إلى النيابة العامة

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مرزوق الغانم
 
الثلاثاء، 16-03-2021 02:47 م المصريون

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة الكويتية، استلمت رسميًا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.
وذكرت الصحيفة أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.
وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا".
وتمت إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وقال الغانم: "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".
 

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