وفاة ناصر البرغش «ويكيليكس» الكويت

الخميس، 18-03-2021
08:51 م
نعى نشطاء وأكاديميون في الكويت
، الشاعر ناصر سعد البرغش،
المعروف بقصائده المساندة للقضايا الشعبية، والذي فارق الحياة يوم الخميس، في لندن
التي يقيم فيها لإكمال دراسته.
وعُرف الشاعر ناصر بحساب ”ويكيليكس“ في موقع ”تويتر“ الذي
يتابعه أكثر من 75 ألف متابع، والذي كان ينشر فيه تدويناته وقصائده التي تميزت بتطرقها
لقضايا شائكة في البلاد، من أبرزها قضية ”البدون“ التي خصها بقصائد، وآخرها في الطفل
علي خالد ياسر الذي انتحر في فبراير الماضي.
وتحت وسم حمل اسم الشاعر الراحل، أعاد عدد من النشطاء نشر
تدوينات سابقة له وقصائد ومقاطع فيديو للحظة عودته سابقا إلى الكويت
، عقب إعادة الجنسية
له ولعائلته.