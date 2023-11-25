سيد عبد الحفيظ يحسم قرار عودته للأهلي

السبت، 25-11-2023
06:15 ص
نسمه عبد الوهاب
فجر سيد عبد الحفيظ
، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مفاجأة قوية بشأن موقفه من العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة من رحيله عن هذا المنصب قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي 2023-2024.
وقال «عبد الحفيظ» في تصريحاته الأخيرة بقناة أبو ظبي الرياضية بشأن عودته مجددًا للنادي الأهلي: «أنا لست بعيدا عن النادي الأهلي، صحيح أنني لا أشغل منصبًا في الوقت الحالي، إلا أنني لم أخرج من القلعة الحمراء فأنا محب للفريق ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل.. حاليًا أهتم بعملي الخاص وتجربة العمل بالإعلام».