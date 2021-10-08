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سهير رمزي: رفضت رؤية والدي في مرضه وبعد وفاته ولا أعرف إخوتي

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سهير رمزي
Native
الجمعة، 08-10-2021 11:20 م

كشفت الفنانة سهير رمزي تفاصيل انفصال والدتها عن والدها، مؤكدة على أنها لم تر والدها ورفضت زيارته في مرضه وبعد وفاته بسبب قسوته الشديدة عليها.
وأضافت خلال لقائها في برنامج “السيرة”، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع عبر فضائية “dmc” أن والدها بعض رحيله ببورسعيد علمت من المقربين منه أنه كان يرفض دخولها المجال الفني، ولكنه كان يشاهد أفلامها وحيدًا ويبكي في غرفته.
وتابعت، أنها لا تعرف إخوتها من والدها وهم عشرة ولم تتواصل معهم يومًا، مؤكدة أنهم يعرفون عنها كل شيء لأنها ممثلة.

 

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