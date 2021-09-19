ذهبت للمأذون 5 مرات.. سمية الخشاب في وصلة رقص خليجية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانةسمية الخشاب وهي
ترقص على أنغام أغنية خليجية خلال حلولها ضيفة على برنامج "لايف من
الدوبلاكس" مع أبلة فاهيتا.
وفي التفاصيل رفضت سمية الإجابة على أحد الأسئلة المحرجة، حيث سألتها
فاهيتا عن سنة ميلادها، فطلبت منها "الأبلة" أن ترقص خليجي.
كما كشفت سمية الخشاب عن اسمها الحقيقي الذي هو سمية سعيد السيد فتيحة
الخشاب، وقالت إن اسم والدتها هو لولو، واسم جدتها محفوظة، وأضافت أنها من مواليد
20 أكتوبر، وبرجها الميزان، وقالت سمية إن أسماء الدلع التي يطلقها عليها البعض هي
سمسم وسوسكا وسوسو وسوكا، وكشفت أنها ذهبت إلى المأذون 5 مرات.