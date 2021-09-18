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بدون بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي نفس فستان رانيا يوسف وتثير الجدل

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رانيا يوسف
Native
السبت، 18-09-2021 12:27 م

نشرت الفنانة المغربية العراقية مريم حسين ، مقطع فيديو عبر ستوري حسابها على انستجرام، ظهرت فيه بنفس الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أحدث ضجة للأخيرة فور ارتدائه.
وظهرت مريم حسين في حفل جوائز الموريكس دور ليلة أمس الجمعة 17 سبتمبر، بالفستان الأبيض الذي صممه الكويتي يوسف الجسمي، وسبق وارتدته رانيا يوسف في أواخر العام الماضي.
وكانت رانيا يوسف، أثارت الجدل بسبب فستانها خلال الحفل الختامي والذي كان بدون بطانة، وأظهر وأبرز تفاصيل من جسمها، ما أثار موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.
وحضرت رانيا يوسف، على السجادة الحمراء بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات الحفل الختامي، وظهرت على السجادة الحمراء بفستان أبيض، مفتوح من الأمام.
ونشرت – وقتها- رانيا يوسف، تغريدة لها عبر تويتر، كشفت فيها عن من ساهموا في إطلالتها يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، بختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أن مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي هو الذي صنع لها الفستان المثير للجدل، بينما قام يسري العبد بتصفيف شعرها، وقام كريم حنفي بعمل المكياج، بينما كانت المجوهرات من glamour.


 

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