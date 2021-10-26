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سعودي يرمي طفله من السيارة وزوجته تقفز منها وتنفصل رأسها..والسبب صادم

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الثلاثاء، 26-10-2021 09:31 ص


في واقعة صادمة، أقدم زوج سعودي على عض طفله حتى نزف دمًا وألقاه من السيارة وهي مسرعة، فيما قامت الزوجة بالقفز وراء طفلها لتدهسها سيارة اخرى وتفصل رأسها عن جسدها.
الواقعة كشفها أخصائي أول سموم بمركز السموم بوزارة الصحة السعودية مجدي جمل الليل، مشيرًا إلى خطورة تأثير المخدرات على عقل المتعاطي.
وروى  “جمل الليل” وفقا لموقع سبق  قصة حدثت لمتعاطٍ كان قادمًا بأحد الطرق بمنطقة مكة المكرمة، إذ قام بعض طفله الصغير حتى سال الدم، وقذف به من النافذة لأنه يبكي.
وأضاف أنه بعدما شاهدت ذلك زوجةه فتحت الباب والسيارة تسير، وقذفت بنفسها في الطريق، وجاءت سيارة مسرعة ودهستها، ما أدى إلى فصل رأسها عن جسدها، وواصل طريقه دون مبالاة بما حدث، وعند نقطة التفتيش تم استيقافه بعد مشاهدة دم على “طبلون” السيارة، وقام بالهرب، وتمت ملاحقته والقبض عليه، وعند سؤاله عن الدم قال لهم أنا قتلت الجني، وبعد التحقيق اتضح أنه بلع 20 حبة من أقراص الأمفيتامين.
 

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