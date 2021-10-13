وفاة إعلامي سعودي شهير بشكل مفاجئ

انشروها..— معن القويعي (@MaanAlquiae) October 13, 2021
اسال الله ان يجعلها شفيعة له..
إنا لله و إنا إليه راجعون #طارق_بن_طالب_في_ذمة_الله
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اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس#طارق_بن_طالب_في_ذمة_الله— خالد القحطاني (@khaled_q28) October 13, 2021
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رحم الله الصديق العزيز طارق بن طالب واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون. #طارق_بن_طالب_في_ذمة_الله pic.twitter.com/cXPDAVswpz— فهد المشيقح (@almshaiqh) October 13, 2021
فيديو متداول للإعلامي الراحل #طارق_بن_طالب الذي وافته المنية اليوم.#طارق_بن_طالب_في_ذمه_الله pic.twitter.com/QzFLRnqQgG— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) October 13, 2021