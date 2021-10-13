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وفاة إعلامي سعودي شهير بشكل مفاجئ

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طارق بن طالب
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الأربعاء، 13-10-2021 10:04 م

توفى الإعلامي الرياضي السعودي طارق بن طالب الحربي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي، بشكل مفاجئ، وهو ما سبب صدمة وحزن لدى الجميع.
وبعد إعلان الخبر تصدر اسم هاشتاج باسم #طارق_بن_طالب_في_ذمة_الله، وشارك فيه العديد من الإعلاميين والرياضيين، ناعين الراحل وداعين له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.
ونرصد فيما يلي أبرز التغريدات التي شاركت في النعي عبر "تويتر":





 

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