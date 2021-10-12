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شاهد.. كيف بدت «فيحاء» بعد 8 سنوات من السجن

9999041966
فيحاء
Native
الثلاثاء، 12-10-2021 03:51 م

غابت الفنانة نيفين مندور الشهيرة بـ فيحاء، سنوات كثيرة عن الشاشة، وأثار ظهورها مرة أخرى فضول الجمهور والمتابعين، ليتفاجئ الجميع بظهورها بجسم متناسق بعد أن فقدت بعض الوزن، مع الاحتفاظ بشكلها الذي اعتاد الجمهور عليها، عندما انطلقت للنجومية من فيلم "اللي بالي بالك" بدور فيحاء، مع النجم محمد سعد، وبعده مسلسل "راجعلك با اسكندرية" مع الفنان خالد النبوي.
وقعت الفنانة نيفين مندور في ورطة، بعد أن تم إلقاء القبض عليها مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين آخرين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين.
وفي عام 2016، تم إلقاء القبض عليها مرة أخرى في قضية مماثلة والحكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان الإقامة.
بعد غيابها عن الشاشة سنوات عديدة، تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للممثلة نيفين مندور الشهيرة بـ "فيحاء"، في أحدث ظهور لها في حفلة عيد ميلا أحد أصدقائها، بعد خروجها من السجن وقضاء مدة 8 سنوات.
وكعادة المشاهير يتم التركيز علي المظهر العام، وكانت أبرز تعليقات المتابعين لها احتفاظها بجمالها رغم تقدمها في السن، مطالبين بعودتها مرة أخرى للشاشة.

 

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