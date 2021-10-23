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شاهد.. الإعدام شنقًا لأرملة أم لـ 9 أطفال بعد ضبطها بهذه الجريمة

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Native
السبت، 23-10-2021 03:17 م
قضت محكمة بإعدام سيدة "أرملة" تبلغ من العمر 55 عامًا، ولديها 9 أطفال شنقًا، بتهمة المتاجرة في المخدرات، بحسب صحيفة "Free Malaysia Today" الماليزية.
وأصدر الحكم على جلماني القاضي، علوي عبد الوهاب، في 15 أكتوبر، في محكمة تاواو العليا، بعد أن قُبض عليها وبحوزتها 113.9 غراما من مخدر الميثامفيتامين، في ينايرعام 2018.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع "السوشيال ميديا" لهيرون جالماني، التي تعمل بائعة سمك، وهي تبكي بشكل لا يطاق بعد أن حكم عليها بالإعدام، وهو ما أثار جدلا واسعا حول حقوق المرأة وعقوبة الإعدام.
ويُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية جلماني وهي مكبلة اليدين ومنفجرة في البكاء أثناء اقتيادها من قاعة المحكمة، كما أنها طلبت المساعدة خارج قاعة المحكمة، بينما كانت تبكي بهستيرية.
وبموجب القانون الماليزي، فإن أولئك الذين يُعثر عليهم وفي حوزتهم أكثر من 50 غرام من الميثامفيتامين يواجهون عقوبة إعدام إلزامية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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