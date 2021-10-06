زوجة مؤمن زكريا: حسبنا الله ونعم الوكيل

الأربعاء، 06-10-2021
11:17 ص
أبدت ريهام الشيمي، زوجة
لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا
،
غضبها الشديد، من الأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة
زوجها.
ونشرت ريهام الشيمي، صورة للمنشور المتداول عن وفاة
زوجها،
عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل..
ليه بس كده.. بدال ما تساعدونا بالدعاء تتدمروا نفسيتنا ليه.. اللي نزل الخبر ده عمل
قلق للناس كلها.. طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر.. لا حول ولا قوة الا بالله
العلي العظيم".
وأصيب مؤمن زكريا
بمرض ضمور العضلات والذي يعد من الأمراض
السريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى
الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع
حواسه حتى في النطق.