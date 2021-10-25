واقعة غريبة.. اعتقال قط متلبسًا بالمخدرات

الإثنين، 25-10-2021
12:09 م
واقعة غريبة من نوعها، تمثلت في اعتقال
قط متهم بنقل الماريجوانا للسجناء
الروس، حيث قام موظفو هيئة السجون الفدرالية في مقاطعة "إيفانوفسكايا"
الروسية باعتقال
القط المذكور متلبساً وهو يحاول نقل هذا النوع من المخدرات
إلى
السجناء
.
وعندما حاول القط التسلل إلى منطقة السجن تم القبض عليه بالقرب من الجدار.
واكتشف موظفو السجن طوقا تم ربطه برقبة الحيوان وفيه 5 غرامات من
الماريجوانا.
وقد أفاد بذلك الناطق باسم الإدارة المحلية لهيئة السجون الفدرالية، قائلاً
إنه تم اعتراض القط بفضل الحصول على معلومات تلقاها موظفو السجن مسبقا.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها تهريب مخدرات
إلى مسجونين عن طريق
حيوانات.