الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

واقعة غريبة.. اعتقال قط متلبسًا بالمخدرات

20211020172323104
قط
Native
الإثنين، 25-10-2021 12:09 م

واقعة غريبة من نوعها، تمثلت في اعتقال قط متهم بنقل الماريجوانا للسجناء الروس، حيث قام موظفو هيئة السجون الفدرالية في مقاطعة "إيفانوفسكايا" الروسية باعتقال القط المذكور متلبساً وهو يحاول نقل هذا النوع من المخدرات إلى السجناء.
وعندما حاول القط التسلل إلى منطقة السجن تم القبض عليه بالقرب من الجدار.
واكتشف موظفو السجن طوقا تم ربطه برقبة الحيوان وفيه 5 غرامات من الماريجوانا.
وقد أفاد بذلك الناطق باسم الإدارة المحلية لهيئة السجون الفدرالية، قائلاً إنه تم اعتراض القط بفضل الحصول على معلومات تلقاها موظفو السجن مسبقا.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها تهريب مخدرات إلى مسجونين عن طريق حيوانات.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

شنق-اعدام-انتحار-1595344850

شاهد.. الإعدام شنقًا لأرملة أم لـ 9 أطفال بعد ضبطها بهذه الجريمة

9999041966

شاهد.. كيف بدت «فيحاء» بعد 8 سنوات من السجن

2018_10_31_7_30_39_511

شاهد لحظة القبض على نجل فنان شهير رفقة 7 آخرين بينهم فتيات