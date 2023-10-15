سحب فيلم محمد رمضان من دور العرض بعد تحقيقه 72 جنيهًا أمس





قررت دور العرض سحب فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان بسبب ضعف الإيرادات التى حققها فى الفترة الأخيرة وخاصة فى أخر ليلة عرض حيث بلغت إيراداته أمس 72 جنيه.

وحقق محمد رمضان من خلال فيلمه “ع الزيرو” إجمالى إيرادات بعد سحبه امس من دور العرض حيث بلغت ما يقرب من 14 مليون جنيه فقط.

تفاصيل فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء ويناقش الفيلم قضية تجارة الأعضاء من خلال العمل.

ورد الدكتور مدحت العدل علي ما قيل حول فيلم ع الزيرو وترويجه لتجارة الأعضاء البشرية.

قال العدل : انا رجل طبيب بشري و ضد تجارة الأعضاء البشرية و أحاربها، كما أن لها سماسرة يحتالون على الشباب وهم موجودين في كل مكان و هم مافيا لبيع الاعضاء و الامر ليس مقتصرا على مصر فقط بل في كل دول العالم، لن ندفن رؤوسنا في الرمال و سنواجه مثل هذه الجرائم و نتصدى لها في سبيل العلاج، الرقابة على المصنفات الفنية رقابه محترمة وتعي و تقدر قيمة فيلم ع الزيرو و ما يدعو اليه من قيم انسانية ومحاولة التصدي لهذه التجاره المحرمه و المجرمه في العالم كله.