"سجائر في نهار رمضان".. لماذا قتل عامل مديره في التجمع الخامس؟

الأربعاء، 20-03-2024
01:24 م
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس عامل 15 يومًا بتهمة قتل زميله بالتجمع الخامس
.
كشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة ثاني أيام شهر رمضان بين إسلام أحمد، 23 سنة، مدير كافيه، مع عامل لديه بسبب تأخر الأخير في شرب السجائر
قبل الإفطار.
أضافت التحقيقات أنه عقب وصول العامل "محمد" إلى الكافيه لامه المجني عليه لتأخره عن العمل، وفي نهاية اليوم ترصد المتهم لمديره واعتدى عليه بالضرب المُبرح ثم سدد إليه طعنة نافذة بسكين أودت بحياته.
وكانت مباحث التجمع الخامس
تمكنت من ضبط المتهم وإحالته للنيابة.