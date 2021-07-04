سبعينية سعودية تخلع زوجها لهجره فراش الزوجية

الأحد، 04-07-2021
11:17 ص
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة، قرارا بفسخ نكاح
زوج
ة تخطت عامها الثاني والسبعين، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها الزوج
ة للمحكمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” أرجعت الزوج
ه طلبها بخلع زوج
ها
إلى إهماله وهجرها في فراش الزوج
ية لمدة 15 سنة، ما ألحق بها أضرار نفسية وجسدية واجتماعية.
وأكدت المدعية أمام المحكمة وقوع الشقاق والنفاق والكره لزوج
ها
الذي أنجبت منه سبعة أبناء، وفي المقابل رد الزوج
على الدعوى بتأكيد أنه سعيد مع زوج
ته
ولا يرغب في طلاقها، وبرر زواجه عليها قبل 9 سنوات بظروف تدهور صحتها، وطالب المحكمة
برد دعوى الخلع
.
ورغم إحالة المحكمة الزوج
ين إلى لجنة الصلح لمحاولة إصلاح
التوفيق بينهما، إلا أن الزوج
ة أصرت على الطلاق، لتقرر المحكمة إنهاء زواجهما الذي
استمر لنحو 45 عاماً.