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بعد أن توعدته.. زوج أحلام يكشف سر "إعجابه" بـ كاردشيان

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السبت، 26-06-2021 11:23 ص

كشف مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام ، سر إعجابه بصورة كيم كارداشيان التي أثارت غضب زوجته.
وقال الهاجري خلال استضافته في برنامج “جاني كلام”، أنه يستثمر بعض أمواله في شركة مستحضرات تجميل، وهو ما يجعله يتابع الحساب الخاص بكارداشيان على موقع “إنستجرام”.
وكانت المطربة الإماراتية، أحلام، توعدت زوجها القطري، مبارك الهاجري، في أكتوبر 2019 بسبب نجمة “تلفزيون الواقع”، عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان.
وفوجئت أحلام بأن زوجها أبدى إعجابه بصورة لكيم كارداشيان عبر موقع “إنستجرام”، لتنشر في المقابل فيديو طريف عبر حسابها على موقع “سناب شات”، وهي تصرخ فيه قائلة “يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جايه”.
وعن سبب نشر الهاجري صورا ومقاطع مصورة له مع زوجته، تضمنت بعض القبلات والأحضان ، قال الهاجري  : “يا أخي هذه فنانة وزوجتي، يا أخي نحن لدينا حياتنا بهذا الشكل، أنا لست إنسان عادي وهذه شخصية عامة وليست إنسانة عادية، فنحن هذه حياتنا”.
 

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