الإثنين 28 يونيو 2021
توقيت مصر 16:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من الأوقاف على منع نجل حسين يعقوب من الخطابة والإمامة

ماذا حدث لوجهها؟.. أروى تصدم الجمهور في أول ظهور بعد فترة من الغياب

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

تنفيذ الإعدام في 9 متهمين بينهم امرأة

مات أثناء ممارسة العلاقة.. والزوجة تفجر مفاجأة صادمة عن السبب

دولة خليجية تعلن تفشي 3 سلالات متحورة من كورونا بها

فنان شهير:«أقسم بالله ماطلع من بيتي لو شلحت زي محمد رمضان»

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2020

الجمارك: نجحنا في إحباط أكثر من 1000 عملية تهريب

وزيرة التضامن تشهد إطلاق خطة العمل الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ADS
 

مات أثناء ممارسة العلاقة.. والزوجة تفجر مفاجأة صادمة عن السبب

15904927693186069
.
Native
الإثنين، 28-06-2021 12:09 م

أراد زوج شاب من محافظة المنيا، أن يقضي "ليلة حمراء" مع زوجةه لكن بطريقة أخرى، فأقدم على تناول حبة ظنًا منه أنها "فياجرا" ، لكنها كتبت نهايته بجوار زوجةه.
وفي التفاصيل، فقد لقي الشاب، مصرعه بعد أن تناول مادة كيميائية خطيرة معتقدا أنها حبة “فياجرا”، المنشط الجنسي المعروف.
والضحية يدعى محمد محمود، وتناول “حبة غلة”، وهي حبوب يستخدمها المزارعون لحفظ محصول القمح من التسوس، إلا أنها تطلق غاز الفوسفين “شديد السمية”.
وروى نبيل شقيق الضحية كواليس ما حدث أمام جهات التحقيقات، حيث قال إنه استيقظ ليل الجمعة على صوت صراخ زوجة شقيقه صاحب الـ23 عاما، المتزوج منذ عامين، حيث كانت تستنجد به بعد دخول زوجها في حالة إعياء شديدة وفقدان للوعي.
ونقل الضحية إلى مستشفى ملوي، حيث أضاف نبيل أن الأطباء أبلغوه بتناول شقيقه “حبة الغلة” السامة، موضحا أنه أصيب بالصدمة مستبعدا إقبال شقيقه على ما أعتقد في البداية أنه “انتحار”.
وتلقت قوات الأمن في المنيا إخطارا من مدير مستشفي ملوي العام، بوصول محمد محمود، عامل ومقيم بقرية سيف باشا الشرقية، جثة هامدة.
لكن عند استدعاء الزوجة قالت إن محمد كان معه حبوب مجهولة، وبالفحص تبين أنها “فياجرا” قصد الضحية تناولها، إلا أنه ابتلع بدلا منها “حبة الغلة”.
 

إقرأ ايضا

620211714716690159709

أول تعليق من الأوقاف على منع نجل حسين يعقوب من الخطابة والإمامة

Capture

ماذا حدث لوجهها؟.. أروى تصدم الجمهور في أول ظهور بعد فترة من الغياب

770830_0

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

أخبار متعلقة

download

بعد أن توعدته.. زوج أحلام يكشف سر "إعجابه" بـ كاردشيان

حسن-وسعاد

حسن يوسف: خطأ ارتكبته سعاد حسني أدى لوفاتها (فيديو)

60cf92554c59b738e948352c

دفن المخرج هاني جرجس في مقابر المسلمين: رفض إعلان إسلامه منعًا للفتنة

55-455x320

مي العيدان تفجر فضيحة شذوذ بين فنانين شهيرين

images

بعد زواج 13 عامًا.. زوجة رجل أعمال تُصدم أثناء استخراج بطاقة

2021_5_1_2_46_15_344

الإفتاء عن وفاة زوج أثناء معاشرة زوجته: من حسن الخاتمة