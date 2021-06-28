مات أثناء ممارسة العلاقة.. والزوجة تفجر مفاجأة صادمة عن السبب

الإثنين، 28-06-2021
12:09 م
أراد زوج
شاب من محافظة المنيا، أن يقضي "ليلة
حمراء" مع زوج
ةه لكن بطريقة أخرى، فأقدم على تناول حبة ظنًا منه أنها
"فياجرا" ، لكنها كتبت نهايته بجوار زوج
ةه.
وفي التفاصيل، فقد لقي الشاب، مصرعه بعد أن تناول مادة كيميائية
خطيرة معتقدا أنها حبة “فياجرا”، المنشط الجنسي المعروف.
والضحية يدعى محمد محمود، وتناول “حبة غلة”، وهي حبوب يستخدمها
المزارعون لحفظ محصول القمح من التسوس، إلا أنها تطلق غاز الفوسفين “شديد السمية”.
وروى نبيل شقيق الضحية كواليس ما حدث أمام جهات التحقيقات،
حيث قال إنه استيقظ ليل الجمعة على صوت صراخ زوج
ة شقيقه صاحب الـ23 عاما، المتزوج
منذ
عامين، حيث كانت تستنجد به بعد دخول زوج
ها في حالة إعياء شديدة وفقدان للوعي.
ونقل الضحية إلى مستشفى ملوي، حيث أضاف نبيل أن الأطباء أبلغوه
بتناول شقيقه “حبة الغلة” السامة، موضحا أنه أصيب بالصدمة مستبعدا إقبال شقيقه على
ما أعتقد في البداية أنه “انتحار”.
وتلقت قوات الأمن في المنيا إخطارا من مدير مستشفي ملوي العام،
بوصول محمد محمود، عامل ومقيم بقرية سيف باشا الشرقية، جثة هامدة.
لكن عند استدعاء الزوج
ة قالت إن محمد كان معه حبوب مجهولة،
وبالفحص تبين أنها “فياجرا” قصد الضحية تناولها، إلا أنه ابتلع بدلا منها “حبة الغلة”.