سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء والخصم من رصيد العدادات مسبقة الدفع

يتساءل الكثير من المواطنين، أصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والعدادات القديمة عن سبب ارتفاع الفواتير الخاصة بهم، حيث تكرر هذا التساؤل مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فما السبب؟

الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استعرض عدد من وسائل اختبار سلامة العدادات باختبار بسيط من خلال اتباع عدد من الإجراءات.

وسائل التأكد من سلامة العداد

حسب الجهاز، يتم غلق جميع مفاتيح الاضاءة بالمكان، وفصل جميع الأجهزة المنزلية ويتم تسجيل قراءة العداد عند الفصل.

يتم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى بعد مرور 15 دقيقة من الفصل، فإذا كانت القراءة ثابتة فإن العداد سليم، أما إذا تغيرت القراءة فهذا مؤشر بوجود خلل ما بالعداد.

ينصح في هذه الحالة بالتوجه للشركة لتقديم طلب فحص العداد معمليًا وتركيب عداد بديل.

سبب ارتفاع الفاتورة بالعدادات

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، سبب ارتفاع الفاتورة بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات القديمة، مرجعا ذلك إلى أسعار الكيلو وات/ ساعة والمقدرة بـ 214.5 قرش بالعدادات الكودية الجديدة بالمنازل والعقارات المخالفة أو التي لم يصدر في حقها قرار نهائي بالتصالح أو الإزالة.

وأكد الجهاز، أنه سيتم محاسبة العدادات الكودية القانونية بسعر شرائح الكهرباء المطبقة علي العدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع والمعلنة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

وتابع أنه فيما يخص العدادات الكودية الجديدة التي يتم تركيبها حاليا بالوحدات والعقارات المخالفة والعشوائية أو التي كانت تعمل بنظام الممارسة في توصيل التيار، فسيتم محاسبتها بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش كيلو وات ساعة وهي نفس قيمة محاسبة سارقي التيار الكهربائي.

شرائح الكهرباء الجديدة

في سياق متصل، نفى جهاز تنظيم الكهرباء، الأفكار المنتشرة لدى بعض المواطنين عن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية.

وأكد الجهاز، أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التى تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلى وجاءت كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا).

6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش).

7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).