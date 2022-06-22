الجمعة 24 يونيو 2022
توقيت مصر 12:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نقابة المهن الموسيقية تعلق على اختفاء آمال ماهر

مستشار الرئيس يهاجم مبروك عطية: كلامك مُبتذل وأقرب للإرهاب

الحكومة تعلق على جريمة قتل طالبة المنصورة: موجودة في العالم كله

انفجار رئة شاب بسبب «الضحك»

بركات: إيهاب جلال اتظلم وأنا بعتذر له.. ولكن الموضوع خطأ من البداية

أمير قطر في مصر.. وقمة مصرية قطرية غدًا السبت

قاتل طالبة المنصورة: مضوني على شيكات أمانة

لحظات مرعبة.. غرق متسابقة في بطولة سباحة بعد تعرضها للإغماء (صور)

الدولار يستبق قرار البنك المركزي ويرتفع في البنوك

وفاة «شيخ المجاهدين» في سيناء

ADS
 

ساويرس لـ حسن شحاتة: عيب.. كلامك غير مقبول

T1655737636e7b1354c30974cbea412aef32c6c267eimage.jpg&w=1200&h=675&q=95&img
wghpا
Native
Teads
الأربعاء، 22-06-2022 01:54 م


علق رجل الأعمال،نجيب ساويرس علي تصريح حسن شحاتة الأخير، ونشر تعليقه من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب ساويرس:"سقطةً كبيرة لحسن شحاتة… محمد صلاح لم يتأخر يوما عن بلده وهو إنسان خير وملتزم وفخر لكل المصريين.. عيب يا كابتن شحاته كلامك غير مقبول".

يذكر أن قال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر حسن شحاته، إن محمد صلاح لم يقدم شيئاً لمنتخب مصر.
وواصل، موجهًا رسالته إلى محمد صلاح «أنت نجم من نجوم العالم، وكل ما حققته يؤكد أحقيتك بمكانتك الحالية، لكن لم تقدم شيء للمنتخب خصوصًا إن المنتظر منك الكثير، ومبدأي إن مفيش مدرب يمسك منتخب مصر طالما ماخدش بطولة حتى ولو محلية على الأقل».

واختتم تصريحاته، أن مصر تمتلك مدربين أفضل من حسن شحاتة بكثير، مؤكدًا أنه يكره المجاملات الموجودة في الكرة المصرية في الفترة الحالية.
 

إقرأ ايضا

Em2106-XEAEl30i

نقابة المهن الموسيقية تعلق على اختفاء آمال ماهر

Capture-22

مستشار الرئيس يهاجم مبروك عطية: كلامك مُبتذل وأقرب للإرهاب

image

الحكومة تعلق على جريمة قتل طالبة المنصورة: موجودة في العالم كله

أخبار متعلقة

20211022221032242

فنانة شهيرة تحتفي بإلغاء مهرجان الجونة:« كان كله فواحش»

1822374_0

صلاح يتغيب عن جنازة جده ويستكمل رحلته في الغردقة

20210610154453423

ديانا هشام تخرج عن صمتها وترد على علاقتها بـ صلاح

28-05-22-544208677

نبيل الحلفاوي يعلن اقتراح غريب لاختيار مدرب المنتخب: محدش هيوافق عليه

62933b2d4c59b76aa96be534

بالفيديو.. مشجعو ريال مدريد في القاهرة يهتفون ضد «صلاح» بألفاظ نابية