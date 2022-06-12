الإثنين 13 يونيو 2022
توقيت مصر 00:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بلقيس تفاجئ الجميع بوصلة رقص في فرح شعبي بالقاهرة

التفاصيل الكاملة لطرد نجلاء بدر من أحد فنادق العلمين.. ماذا فعلت؟

اتحاد الكرة يرد على اتهامات الخطيب

تدهور الحالة الصحية لـ هايدي موسى ونقلها للمستشفى (صورة)

سرطان وعقم.. فنانة كويتية شهيرة تصدم الجميع وتحسم الجدل

أول بيان رسمي على فيديو خطف طائرة أردنية

فيديو صادم.. غرق سفينة على متنها 16 ألف رأس ماشية أثناء توجهها للسعودية

قرار مفاجئ من كاف بعد تصريحات الخطيب

الدولار يصعد لأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي

طلاق ياسمين الخطيب.. ماذا حدث في ليلة انتحارها؟

ADS
 

ديانا هشام تخرج عن صمتها وترد على علاقتها بـ صلاح

20210610154453423
صلاح
Native
Teads
الأحد، 12-06-2022 09:56 ص

خرجت الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام، عن صمتها إيذاء ما يتردد حول خطوبتها بالنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.
وقالت" هشام" إنها لم ترى "صلاح" منذ سنة تقريبا ، ورغم ذلك زعم البعض أنها ذهبت إلى الغردقة خصيصا - حيث يتواجد حاليا - لمقابلته .
وأضافت: بالقطع أتمنى مقابلة محمد صلاح مرة أخرى لأنه فخر العرب لكني لم أسافر لأقابله .
وبسؤالها عن شائعة خطبتهما قالت: شائعة سخيفة ، لست مخطوبة ولا مرتبطة ولا علاقة لي بالنجم محمد صلاح أو بغيره من المشاهير ، وحاليا أركز في تصوير أعمالي الفنية وليس لي علاقة بكل ما يُقال .
 

إقرأ ايضا

Capture

بلقيس تفاجئ الجميع بوصلة رقص في فرح شعبي بالقاهرة

00497f971b2d9b8dd1bc9dc14164a258

التفاصيل الكاملة لطرد نجلاء بدر من أحد فنادق العلمين.. ماذا فعلت؟

2020_2_1_0_53_27_714

تدهور الحالة الصحية لـ هايدي موسى ونقلها للمستشفى (صورة)

أخبار متعلقة

97230Image1

شيرين: «نفسيتي وحشة ونفسي أموت بطريقة لطيفة»

359999_0

محامي ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل حول طلاقها مرة أخرى: ستعلن بنفسها

62933b2d4c59b76aa96be534

بالفيديو.. مشجعو ريال مدريد في القاهرة يهتفون ضد «صلاح» بألفاظ نابية

18-05-22-414534534

بعد النقاب.. فنانة سعودية تخلع الحجاب في بث مباشر

elaosboa27501

وفاء عامر: «جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها ابقى أنا السبب»

5666651_1652678759

والدة ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بجمالها