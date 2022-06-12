ديانا هشام تخرج عن صمتها وترد على علاقتها بـ صلاح

الأحد، 12-06-2022
09:56 ص
خرجت الفنانة
المصرية الشابة
ديانا هشام
، عن صمتها إيذاء ما يتردد حول خطوبتها بالنجم محمد صلاح
لاعب نادي
ليفربول
الإنجليزي.
وقالت" هشام" إنها
لم ترى "صلاح
" منذ سنة تقريبا ، ورغم ذلك زعم البعض أنها ذهبت إلى
الغردقة خصيصا - حيث يتواجد حاليا - لمقابلته .
وأضافت: بالقطع أتمنى مقابلة
محمد صلاح
مرة أخرى لأنه فخر العرب لكني لم أسافر لأقابله .
وبسؤالها عن شائعة خطبتهما
قالت: شائعة سخيفة ، لست مخطوبة ولا مرتبطة ولا علاقة لي بالنجم محمد صلاح
أو بغيره
من المشاهير ، وحاليا أركز في تصوير أعمالي الفنية وليس لي علاقة بكل ما يُقال .