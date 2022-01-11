زوجة وائل الإبراشي تتوعد الطبيب المتسبب في وفاته

وائل الإبراشي وزوجته

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توعدت سحر الابراشي زوجة الاعلامي الراحل وائل الابراشي، الطبيب الذي عالج زوجها في بداية إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه السبب في تدهور حالته وإصابته بتليف في الرئة بنسبة كبيرة.

وقالت في تصريحات صحفية، إن سبب تدهور الحالة الصحية لزوجها خلال الشهور الأخيرة، كان نتيجة خطأ طبي في بداية فترة علاجه من اصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت ، أن الخطأ الطبي تمثل في مشاكل كبيرة في الرئة حتى أصبحت تعمل بأقل من 60% من قدرتها الطبيعية.

وأكدت أنه تم اكتشاف هذا الخطأ منذ وقوعه، وأكد الأطباء أنه تعرض لخطأ طبي كبير في بداية فترة علاجه.

كان الاعلامي وائل الابراشي قد توفي مساء امس الأحد، وشيعت جنازته ظهر اليوم من مسجد سيدي سالم أبوالفرج بمدينة شربين بالدقهلية استعدادا لأداء صلاة الجنازة وتشييعه إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حضور كبير من افراد عائلته ومحبيه.

وفاجئ الاعلامي الراحل جمهوره بإعلان إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر ٢٠٢٠ واستمر علاجه من الفيروس لمده تصل إلى ٨ أشهر لتستقر حالته ويخرج من المستشفى، لكنه كان في حاله من القلق من تداعيات الفيروس، ليصاب بتليف الرئة نتيجه للفيروس.