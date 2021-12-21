زوجة تخلع زوجها لأغرب سبب: بيلبس هدومي يروح بها الشغل

الثلاثاء، 21-12-2021
01:34 م
تقدمت زوج
ة بدعوى قضائية أمام محكمة
الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع
من زوج
ها، مبررة طلبها "عنده طقم واحد بس وبيلبس هدومي ويروح بيها الشغل".
تقول "أمنية" ٢٧سنة، ممرضة بعيادة خاصة: تزوج
ة من "منصور.
ص" ٣٣ سنة، يعمل بمصنع جلود، زواجًا تقليديًا، عقب ترشيحه من أحد الجيران،
وبعد التعارف وافقت على الخطبة التي استمرت عام كامل، ثم انتقلنا للمعيشة سويًا
بعش الزوج
ية لمدة عامين دون إنجاب أطفال.
تكمل الزوج
ة: بعد الزواج لاحظت على زوج
ي تغير غريب بالنسبة لملابسه، فلم
أجد له سوى طقم واحد فقط، حينها اعتبرته أنه يعاني من سوء الأحوال المادية، فسمحت
له بارتداء بعض ملابسي التي لا يشك أحد أنها حريمي، كي يتمكن من النزول للعمل،
وبعدما قمت بشراء ملابس له طالبته بترك أشيائي لكنه رفض ودخلنا حينها في خلافات
مستمرة.
تشكي الزوج
ة: "بخبي هدومي عند أهلي عشان أعرف البس.. وجوزي مش عايز
يغير العادة الغريبة ويسيب هدومي"، لم يعجب والدي الوضع فقام باستدعاء زوج
ي
لمحادثته لتغيير وضعه، لكنه لم يستمع لحديثه ولم يحاول مصالحتي، وعندما طالبته
بالطلاق رفض وهدد شقيقي بالاعتداء عليه".
تختتم "أمنية": انتظرت زوج
ي كثيرًا حتى يحاول مصالتحي وتغيير
سلوكه، لكنه لم يفعل، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة
الأسرة لرفع دعوى خلع
ضده، وقد حملت الدعوى رقم 220 لسنة 2021، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.