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زوجة تخلع زوجها لأغرب سبب: بيلبس هدومي يروح بها الشغل

رد-ما-قبضته-الزوجة-لزوجها-في-دعوى-الخلع-اشهر-محامي-خلع-في-مصر
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Teads
الثلاثاء، 21-12-2021 01:34 م

تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "عنده طقم واحد بس وبيلبس هدومي ويروح بيها الشغل".
تقول "أمنية" ٢٧سنة، ممرضة بعيادة خاصة: تزوجة من "منصور. ص" ٣٣ سنة، يعمل بمصنع جلود، زواجًا تقليديًا، عقب ترشيحه من أحد الجيران، وبعد التعارف وافقت على الخطبة التي استمرت عام كامل، ثم انتقلنا للمعيشة سويًا بعش الزوجية لمدة عامين دون إنجاب أطفال.
تكمل الزوجة: بعد الزواج لاحظت على زوجي تغير غريب بالنسبة لملابسه، فلم أجد له سوى طقم واحد فقط، حينها اعتبرته أنه يعاني من سوء الأحوال المادية، فسمحت له بارتداء بعض ملابسي التي لا يشك أحد أنها حريمي، كي يتمكن من النزول للعمل، وبعدما قمت بشراء ملابس له طالبته بترك أشيائي لكنه رفض ودخلنا حينها في خلافات مستمرة.
تشكي الزوجة: "بخبي هدومي عند أهلي عشان أعرف البس.. وجوزي مش عايز يغير العادة الغريبة ويسيب هدومي"، لم يعجب والدي الوضع فقام باستدعاء زوجي لمحادثته لتغيير وضعه، لكنه لم يستمع لحديثه ولم يحاول مصالحتي، وعندما طالبته بالطلاق رفض وهدد شقيقي بالاعتداء عليه".
تختتم "أمنية": انتظرت زوجي كثيرًا حتى يحاول مصالتحي وتغيير سلوكه، لكنه لم يفعل، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده، وقد حملت الدعوى رقم 220 لسنة 2021، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.
 

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