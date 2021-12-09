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رد فعل والدة «سفاح الإسماعيلية» بعد قرار المحكمة ضد نجلها

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رد فعل والدة «سفاح الإسماعيلية» بعد قرار المحكمة ضد نجلها

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الخميس، 09-12-2021 11:47 ص

دخلت والدة "سفاح الإسماعيلية" مرتكب جريمة قتل مواطن وقطع رأسه في الشارع، في حالة انهيار وبكاء عقب مطق المحكمة بالحكم على نجلها بإحالة أوراقه للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، اليوم الخميس.
وكانت والدة "سفاح الإسماعيلية" قالت خلال تحقيقات النيابة العامة،  إنها قامت بإيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان بطريق "الإسماعيلية - السويس"، ولكنها أخرجته بعدها لعدم قدرتها على دفع مصاريف إيداعه فى المصحة.

وأكدت والدة "سفاح الإسماعيلية"، أنها لا تعرف المجنى عليه ولا توجد أي صلة معرفة بينهم، كما أكدت أنه لم يحدث أي مشكلة من قبل ما بين نجلها المتهم في الحادث والمجنى عليه.

 

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