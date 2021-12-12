سعودية هجرها زوجها لمدة 23 عامًا.. والمحكمة تلزمها بهذا الأمر

الأحد، 12-12-2021
10:22 ص
أصدرت محكمة
الأحوال الشخصية في جدة بالسعودية
، حكمًا بفسخ عقد نكاح زوجة
هجرها زوجها 23 عامًا، بلا عوض مالي لثبوت تضرر الزوجة من بقائها مهجورة طيلة
السنين.
وبحسب صحيفة عكاظ، فإن المحكمة
قررت أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى
ولا تحل له إلا بمهر جديد وعقد مستوفٍ للشروط والأركان.
وأمرت المحكمة
الزوجة أيضًا بعدم استقبال الخطاب إلا بعد انقضاء عدتها
الشرعية بحسب حالها كمختلعة وأمرت بالتهميش على عقد النكاح.
وكانت الزوجة أقامت دعوى ذكرت فيها أن زوجها هجرها ربع قرن، وأنها تزوجت
بمهر 20 ألف ريال وأنجبت 4 أبناء وبنات وتقيم خارج منزل الزوجية منذ 1415.