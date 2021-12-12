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«تحدّت أهلها للزواج منه».. زوجة: بيحط لي منوم ويخوني مع جارتنا

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الأحد، 12-12-2021 02:13 م

تحدت الجميع من أجل زواج منه على الرغم من رفض أهلها له،
إلا أن إصرااها أجبرهم على الموافقة عليه في النهاية.
بعد زواج 7 سنوات، اكتشفت الزوجة أنه لم يستحق كل هذا الحب، خاصة بعدما تبين لها أنه يدس لها أقراصا منومة حتى يخونها مع جارتها، فلجأت لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقامت دعوى خلع، بعد أن ضبطه زوج عشيقته وفضحه في المنطقة.
وقالت الزوجة إنها عندما كانت صغيرة وقعت في غرام شاب من أقاربها، وكانت عائلتها تعرف سلوكه السيئ، ورفضوه رفضاً قطعياً، لكنها تحدت عائلتها وهددتهم بأنها لم تتزوج أو تكمل تعليمها، وعندما كان يتقدم شخص آخر لخطبتها كانت تهددهم بالتخلص من حياتها، فضلاً عن أنها حاولت القيام بذلك مرتين، ما دفع العائلة في النهاية إلى الموافقة عليه.
وأضافت الزوجة، أنها حاولت جاهدة طوال 7 سنوات، أن تظهر للجميع أن حياتها تسير بشكل مثالي، وتحملت ضربه لها وسبها بأبشع الألفاظ، وكانت تعيش معه تحت سقف واحد كخادمة، وتظهر العكس أمام الجميع، وكانت تتحمل من أجل أطفالها الـ 3، ورغم كل هذه الإهانات إلا أنها لم تتخيل أن يخونها ويدمر حياتها.
وتابعت الزوجة: «كنت خايفة بعد كل الحب والتضحيات دي حد يشمت فيا، فكنت بستحمل وبعد سنيين حملت وطول الحمل كان بيعنفني، وبعدها عرفت أنه يتعاطي حبوب مهدئة من غير ما يروح لدكتور ولما اتكلمت معاه قالي إنه كشف من فترة كبيرة، واتحملت علشان افتكرت أنه مريض، وفي يوم لقيت جارنا بيزعق وسكان العمارة كلهم اتلموا ولما خرجت لقيت جوزي في وضع مخل، ومن غير هدومه في شقة جارتنا، واكتشفت أنه بيخوني معاها من سنتين، والحبوب المنومة والمهدئة كان بيحطهالي عشان أنام ويروح عندها».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها تركت المنزل في الحال، وذهبت لمنزل عائلتها، وأقامت دعوى خلع، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.
 

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