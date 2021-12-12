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زوجة الشخص الذي ظهر مع شيرين تفضحه: قريبًا هيكون طليقي

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شيرين
Native
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الأحد، 12-12-2021 12:28 م

صدمت زوجة المنتج يوسف دندش صاحب الصورة مع شيرين عبد الوهاب الجمهور، بعدما نشرت الصورة عبر حسابها وهاجمت فيها زوجها.
الشخص الذى ظهر مع الفنانة شيرين عبد الوهاب هو منظم الحفلات اللبنانى يوسف دندش، ويعد واحداً من أهم منظمين الحفلات فى دول الخليج.
وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":كل للي بعتولي عالخاص هالصورة وكل للي سألوني حتى، ايه هيدا للأسف زوجي، وقريبا انشالله طليقي..ومتل ما شايفين حفلات وقاعد مع شيرين ...لا عم يهتم بولاد ولا فرقانة معو مصلحتهم وانا بدي ولادي وخربت الدنيا عليهم...بنتي بكرا عيد ميلادها...الله يحرم للي مخبييتهم عندها ولادها اذا كان عندها ولاد والله يبليها بصحتها شو انها بلا ضمير".
وكانت قد تصدرت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك بعد ظهورها حليقة الرأس بشكل كامل.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب مع أحدى الاشخاص، وظهرت فيها وقد تخلت عن شعرها تماماً ، وقد تسأل رواد مواقع التواصل الإجتماعى عن هوية الشخص الذى ظهر معها بالصورة ، خاصة وان غير معروف إعلامياً.
 

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