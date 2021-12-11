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أول رد لـ «شيرين» على تعرضها للضرب من حسام حبيب وحلق شعرها

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شيرين
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Teads
السبت، 11-12-2021 09:18 ص

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة الجدل المثار بعد ظهورها الأخير خلال حفلها في أبو ظبي  وهي حليقة الرأس حيث ذهب البعض إلى أن طليقها ضربها وحلق شعر رأسها .
وفي تغريدة عبر تويتر قالت شيرين، اليوم السبت: "ليه ميكونش لوك جديد، ليه ميكونش تغيير، ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟".
وأضافت : "ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني"، في دلالة على تبرئتها لطليقها من الاتهامات التي طالته بتورطه في الاعتداء عليها وحلق شعر رأسها بالقوة عقب انفصالهما.
ومضت شيرين مخاطبة جمهورها معتبرة أن تلك الاتهامات جاءت بسبب حب الجمهور لها وغضبه بعد صدمته بظهورها بدون شعر، ومؤكدة أنها تستمد قوتها منهم، إذ قالت: "أنا قوية بيكم بس محبش حبكوا ليا يخليكم متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".
وأحيت شيرين أمس الجمعة، حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن حفلات مهرجان "أم الإمارات"، وصعدت على المسرح ليتفاجأ الحضور بإطلالتها غير المتوقعة.
 

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