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شيرين تفجر مفاجآت صادمة: كنت متجوزة سرطان.. نمت على الكنبة 4 سنوات وبقيت بشحت

شيرين-عبد-الوهاب-وحسام-حبيب-1638500313-0
شيرين وحسام
Native
Teads
السبت، 11-12-2021 09:59 ص


أذاعت الإعلامية نضال الأحمدية، الجزء الثاني من حوارها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي قالت خلاله عدة تصريحات هامة  فجرت به مفاجأة لجمهورها، من أبرزها:
لما اقدر اطلع للجمهور بشكلي ده اعرفي إني خلاص خفيت
كنت بحب سرطان
حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة
أنا ذليت الجمهور ولو كنت معبودة الجماهير مايحقليش أعمل كده
كنت عايزة أجمد بويضاتي لوحدهم بس حسام أصر أنه يشيل البويضات بالأجنة بتوعه!
حسام حد مستهتر مش عارف يعني اية ست عايزة تدفن نفسها جنبه
كنت في علاقتي مع حسام ماما وانا زهقت من دور ماما عايزة أبقى سندريلا
عشت أربع سنين بنام على الكنبة
رضينا بالهم والهم مش راضي بينا
صعب أوي اللي أنا فيه مش قادرة اتحمل
أنا بقيت شحاتة ومحتاجة معونة
هعمل ٣ أفلام في السنة
عندي مشروع فانتازيا لرمضان
 

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