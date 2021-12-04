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شيرين تؤكد طلاقها وتكشف السبب: سأعود للغناء بقوة

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شيرين
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السبت، 04-12-2021 09:40 ص

بعد شائعات وتكهنات حول انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، حسمت الفنانة الجدل وأصدرت بياناً رسمياً  حول انفصالها من زوجها حسام حبيب بعد نشر الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حوارا معها أوردت فيه الحديث عن انفصالها، مشيرة إلى سبب الانفصال بشكل ضمني في البيان والذى بدا أن زوجها كان يغلق عليها الحرية في الغناء.
وذكرت شيرين في بيانها :«في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».
وتابع البيان :«وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».
وأوضحت شيرين في بيانها :«أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».
و أكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.
 

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