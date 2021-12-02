أول تعليق من نقابة الموسيقيين على أنباء طلاق شيرين وحسام حبيب

الخميس، 02-12-2021
11:44 ص
علّق
طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، على الأنباء المتداولة خلال
الأيام الماضية حول الفنانة شيرين
عبد الوهاب.
وأجاب
مرتضى، على سؤال "هل تواصلت نقابة الموسيقيين
مع الفنانة شيرين
عبد الوهاب للاطمئنان
عليها وعلى أوضاعها وصحتها؟"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح
مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس".
وقال
طارق مرتضى: "لدى النقابة لجنة الخدمات دائما ما تتواصل مع الأعضاء في مثل هذه
الحالات، وحتى الآن لم يصلنا أي تفاصيل نعلنها للجمهور".
وأثارت
الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، عقب إعلانها
طلاق
الفنانة شيرين
عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب
، ولكن لم يرد أي من الزوجان
على هذه الأنباء بالتأكيد أو النفي حتى الآن.
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