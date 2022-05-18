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زوجة أمير قطر تلفت الأنظار في أول ظهور رسمي لها في إسبانيا

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الأربعاء، 18-05-2022 09:04 ص
ظهرت حرم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفقته لأول مرة بشكل رسمي أثناء زيارته الرسمية إلى إسبانيا.
وظهرت حرم أمير قطر تقف بجانبه في صورة جماعية مع ملك إسبانيا فيليبي السادس، في قصر سارزويلا بالعاصمة مدريد.
وكان الملك فيليبي السادس استقبل أمير قطر في أول زيارة له لدولة إسبانيا منذ توليه العرش عام 2013، باستعراض حرس الشرف الملكي. ويفترض أن يعقد الزعيمان بعد ذلك لقاء لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأمير القطري الأربعاء في قصر مونكلوا، مقر الحكومة الإسبانية.
وبحسب مصدر حكومي إسباني، من المقرر توقيع عشرات العقود الاقتصادية والتجارية خلال هذه الزيارة التي يحضرها وفد قطري كبير يضم وزيرَي الخارجية وشؤون الطاقة.
وبحسب المصدر نفسه، ستتمحور هذه الاتفاقات خصوصا حول الطاقة، لا سيما الغاز، في وقت تسعى فيه مدريد، مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا، إلى تنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف خفض الاعتماد على روسيا.



 

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