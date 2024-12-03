زلة لسان صادمة.. حسام حبيب يشتبك مع شقيق محمد رحيم دفاعاً عن شيرين

علق الفنان حسام حبيب، على انتقاد شقيق الملحن الراحل محمد رحيم لتصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة في حفلها بالكويت بخصوص شقيقه، مدافعًا عنها بأن تصريحاتها كانت ذلة لسان وليست مقصودة.

وكتب حسام حبيب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" قال خلاله: "بجد هو في كده أخ خلال موت أخوه وزي ما هو قال دمه ما بردش.. بيقولك إحنا من عادتنا في الظروف دي ما نتفرجش على حاجة، وهو داير على كل البرامج حاجة غريبة، وسايب كل ده وماسك في زلة لسان ومسمعش وماخدش باله أنها كرمته وافتخرت بشغله معاها، وطلبت من آلاف الناس الحضور وملايين المشاهدين بقراءة الفاتحة والدعاء له".

وواصل حسام حبيب: "كلنا عملنا كده علشان هي فكرتنا يا راجل ده أنت ما عملتهاش وماسك في غلطة مش مقصودة.. واعتذرت عنها في وقتها هو فيه كده".

وأضاف حبيب: "بس عاوز أسألك سؤال هو حضرتك طلعت في كام برنامج وكام مداخلة من ساعة الوفاة، وهل كانت مدفوعة الأجر ولا بدون.. وآخر طلب ممكن نشوف شهادة الدكتوراه ولو حضرتك مش عاوز تجاوب أنت أكيد حر وفي حالة عدم الجواب أكيد الكل هيفهم".

وأحيت شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا مميزًا في الكويت، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ورفع شعار "كامل العدد".

وخصصت شيرين لحظة مؤثرة خلال الحفل للملحن الراحل محمد رحيم، حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روحه.

وأدت أغنية "مشاعر"، التي لحنها الراحل، معبرة عن امتنانها له بقولها: "محمد رحيم اللي عمللي مشاعر، صبري قليل، والوتر الحساس. يا رب تروح له، خلينا نعمل سيئة جارية"، قبل أن تصحح: "حسنة جارية".

ورغم عفويتها، اعتذرت شيرين عن كلماتها الطريفة التي قد تُفهم بشكل خاطئ، مضيفة: "يا جماعة، أنا اتلخبطت، بلاش تخلوني أتكلم.. أنا فضيحة".