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رهف القنون تثير ضجة بالظهور شبه عارية بقميص نوم قصير

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رهف القنون
Native
الأحد، 31-10-2021 11:32 ص


شاركت الناشطة ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية رهف القنون الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية "استوريز"، على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد ظهرت شبه عارية بإطلالة صادمة.
وفي التفاصيل، إحتفلت رهف بمناسبة عيد الهالوين، مع مجموعة من صديقاتها اللواتي كانوا شبه عارايات أيضاً، وارتدت ملابس داخلية باللون الأسود، شفافة عند منطقة البطن وفقط تغطي الصدر، ما جعلها تبدو وكأنها شبه عارية، كما وضع قرون إسطناعية على رأسها، لتبدو وكأنها شخصية خيالية، ولم تكتفي بالملابس فقط، بل ظهرت وهي تقوم بحركات إيحائية أثارت إشمئزاز الجمهور.


 

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