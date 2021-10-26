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مودل آش تنشر صورة صادمة في وضعية جريئة وتغلق التعليقات

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اش
Native
الثلاثاء، 26-10-2021 01:16 م

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستا السعودية مودل آش، الجدل بصورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تستعرض فيها حجم مؤخرتها، حيث ظهرت بوضعية "القرفصاء"، ولفتت الأنظار إليها.
آش منعت التعليقات على الصورة، خاصة بعد أن كانت قد تلقت العديد من التعليقات المسيئة بعد أخر فيديو نشرته أثناء تجولها في الشارع وهي ترتدي تنورة قصيرة وتبعث بالقبلات للمتابعين.
الجدير بالذكر، أن آش تحرص على زيادة عدد المتابعين على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لا تتردد بنشر صور تكون موضع جدل وتتسبب لها بالكثير من الانتقادات.
ونعتذر عن نشر الصورة لفجاجتها.
 

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