نوف القحطاني تتصدر الترند في السعودية بعد اختفائها بشكل مفاجئ

الثلاثاء، 19-10-2021
11:22 ص
تصدر هاشتاج باسم الطفلة
"نوف القحطاني
" الترند عبر موقع
"تويتر" في المملكة العربية السعودية
، بعد اختفائها بشكل مفاجئ في ظروف
غامضة، بعدما خرجت من المنزل في حي الموسى بالرياض منذ أكثر من 24 ساعة.
ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #المفقودة_نوف_القحطاني
مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.
وأشار مغردون إلى أن نوف تبلغ من العمر 11 عاما، طولها 155 سم ووزنها 50
كيلوغراما.
وتضمن الوسم معلومة ذكرت على لسان والدتها وهي أن الطفلة
خرجت من المنزل
قبل 24 ساعة من المنزل بحي الموسى بالرياض بغرص رمي القمامة، و لكنها لم تعد.
في غضون ذلك، قال شقيق الفتاة، ثاني القحطاني، إنه تقدم ببلاغ رسمي لمركز
شرطة طويق بالمنطقة، وزود الأجهزة الأمنية بكافة المعلومات، داعيا من يعثر عليها
أو يعرف أي تفاصيل عنها التواصل معه على رقم الجوال 0557476116.