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شاهد.. جندية سعودية تقود عملية استهداف مليشيا الحوثي وتدميرهم

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جندية سعودية
Native
الثلاثاء، 19-10-2021 01:37 م
أظهر مقطع فيديو إحدى منسوبات وزارة الدفاع السعودية وإتقانها لمهامها الخاصة، وذلك أثناء إدارتها عملية عسكرية، مع مجموعة من زملائها العسكريين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
وبين المقطع المصور إحدى العمليات العسكرية التي شنتها قوات التحالف خلال اليومين الماضيين ضد الميليشيات الحوثية في عدد من المواقع اليمنية التي تتمركز فيها الميليشيات.
تم توثّق مقطع الفيديو، بمشاركة الجندية بالجيش السعودي مع التحالف العربي لدعم الشرعية، في عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في منطقة العبدية بمحافظة مأرب شمالي شرق البلاد.
ونشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر للميليشيات الحوثية بالعبدية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقامت الجندية بتوجيه الطيار، وتزويده بالإحداثيات من غرفة العمليات، أثناء تدمير الأهداف المتحركة لميليشيا الحوثي الإرهابية، سواء كانت سيارات أو غيرها من المعدات.
وأظهر مقطع الفيديو، قيام المقاتلات بتحديد الأهداف الحوثية المتحركة على الأرض بدقة، وتوجيه ضربات حاسمة لها.
وبعد الحديث باللغة الإنجليزية عن رصد وتدمير الهدف المرصود، اختتم الطيار بقوله: “الله يعطيكي العافية”، لترد عليه الجندية: “الله يعافيك”، حسبما أوضح مقطع الفيديو.

 

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