غضب عارم..عارضة أزياء سعودية تتخطى كل الحدود وتتخلى عن ملابسها بالكامل

الثلاثاء، 12-10-2021
01:16 م
واصلت
عارضة السعودية
المقيمة في الخارج باربي نجد،
إثارة الجدل
حول ظهورها بشكل جرئ وشبه عار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه
المرة تخطت كل الحدود- حسب النشطاء- بنشر صور صادمة لها عبر حسابها على موقع تبادل
الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت
عارضة الأزياء، وهي على السرير وقد تخلت عن ملابسها بالكامل، واضعة غطاء على نصفها
السلفي.
وأثارت
"نجد" الجدل
بين المتابعين، وعبروا عن غضبهم تجاه تلك الأفعال والمتاجرة
بالجسد، مؤكدين أن ما تفعله "عدم حياء".
وكانت
نجد قد نشرت مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص، وأثارت موجة من الجدل
بين المتابعين
بسبب ظهورها شبه عارية
بالملابس الداخلية، وكانت جالسة على كرسي وتقوم بحركات مغرية
وإيحائية بطريقة مستفزة.