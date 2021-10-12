الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

غضب عارم..عارضة أزياء سعودية تتخطى كل الحدود وتتخلى عن ملابسها بالكامل

img_7276
نجد
Native
الثلاثاء، 12-10-2021 01:16 م

واصلت عارضة السعودية  المقيمة في الخارج باربي نجد، إثارة الجدل حول ظهورها بشكل جرئ وشبه عار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة تخطت كل الحدود- حسب النشطاء- بنشر صور صادمة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت عارضة الأزياء، وهي على السرير وقد تخلت عن ملابسها بالكامل، واضعة غطاء على نصفها السلفي.
وأثارت "نجد" الجدل بين المتابعين، وعبروا عن غضبهم تجاه تلك الأفعال والمتاجرة بالجسد، مؤكدين أن ما تفعله "عدم حياء".
وكانت نجد قد نشرت مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص، وأثارت موجة من الجدل بين المتابعين بسبب ظهورها شبه عارية بالملابس الداخلية، وكانت جالسة على كرسي وتقوم بحركات مغرية وإيحائية بطريقة مستفزة.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

121108289_3379552052125668_1876026241404475578_o

«رونالدو»: كان برضاها.. المحكمة تصدر حكمها في قضية اغتصابه عارضة أزياء

90900-645x316

تطور مفاجئ بشأن «المحلل الشرعي» بعد أن أثار الجدل

5552713_1628663689

رهف القنون تستعرض سيارتها الفارهة بملابس جريئة

Capture

ريتا محمد تثير الجدل باستعراض جسدها بفستان جرئ

باربي-300x281

«باربي نجد» تستفز السعوديين بالظهور كما ولدتها أمها على السرير

رهف-القنون

رهف القنون تستعرض جسدها شبه عارية بوضعية جريئة