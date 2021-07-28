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بطل أعمال رمضان.. ضبط فنان كويتي شهير متلبسًا في المطار

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الشرطة
Native
الأربعاء، 28-07-2021 09:30 ص

كشف الصحفي الكويتي المعروف “أبو طلال الحمراني” عن القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية قبل أسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت بتهمة تهريب المخدرات.
وقال “الحمراني عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه تم التحقيق مع الممثل الكويتي بعد توقيفه وكشف في التحقيقات أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق، ولم يكشف ” الحمراني” عن اسم الممثل الكويتي المقبوض عليه.
وكتب :" القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانيه والأدوار البطولية قبل اسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت ملغم بالمخدرات حيث تم التحقيق معه وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق!!#مشاهير_الحشيش".
 

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