ينام مرتين في الشهر.. فنان شهير يستغيث بالملك سلمان بعد إصابته بمرض خطير

الإثنين، 26-07-2021
12:16 م
ناشد الممثل السعودي عبدالعزيز الشمري
ولاة الأمر بنقله إلى الخارج للعلاج
من ارتفاع نسبة اللزوجة في الدم، الذي يسبب له جلطات متكررة.
وقال “الشمري” من داخل المستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة، الذي نقل
إليه عقب الكشف عن إصابته بسرطان الدم، في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“:
رجاء الي بيده يقدر يساعدني ويوصل صوتي لولاة الأمر” موضحاً أن ارتفاع اللزوجة
بالدم يسبب له جلطات متكررة وكل فترة يحتاج الدخول إلى المستشفى.
وتابع : “فيه أكيد علاج برا السعودية رجاء أوصلوا صوتي.. وصلت مرحلة أدخل
أتنوم مرتين بالشهر ومعاناة”.
وأرفق في تغريدته حسابات بعض المسؤولين بينهم وزارة الثقافة السعودية،
والمستشار تركي آل الشيخ، والفنان
فايز المالكي، والإعلامي مفرح الشمري.