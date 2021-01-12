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رسميًا.. مصر تعلن عودة الرحلات الجوية مع قطر

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طيران
 
الثلاثاء، 12-01-2021 11:23 ص المصريون

رفعت مصر الحظر عن رحلات الطيران القطري، بدءا من اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار تفعيل بيان قمة العلا.
وقالت وزارة الطيران المدني ، في بيان لها إنه تم رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية في عبور الأجواء المصرية.
وأضاف البيان أنه سيتم استئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين البلدين.
ويأتي هذا القرار بعد إغلاق المجال الجوي بين مصر وقطر لمدة قاربت الـ3 أعوام ونصف العام، حيث أغلقت وزارة الطيران المدني الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية في يوم الثلاثاء 6 يونيو عام 2017، بالتضامن مع السعودية والإمارات والبحرين.
 

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