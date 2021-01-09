السبت، 09-01-2021
08:09 م
الطيب حسين
وجه عبدالخالق عبدالله، الأكاديمي الإماراتي مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نصيحة لدول الخليج عقب عقد المصالحة
مع قطر
.
جاء هذا عبر حسابه على "تويتر" حيث كتب: "جسور خشبية عديدة تصدعت بين السعودية والبحرين والامارات والشقيقة قطر
خلال 3 سنوات من الخلاف الخليجي وحان وقت بناء جسور حديدية صلبة مستديمة وغير قابلة للتصدع".
وكان الرباعي العربي مصر والسعودية والبحرين والإمارات، قد عقدوا مصالحة مع قطر
واستأنفت أكثر من دولة الرحلات الجوية معها مجددًا.
ودامت المقاطعة بين الدول الأربع نحو 4 سنوات حيث تفجرت الأزمة في يونيو 2017.