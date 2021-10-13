دعوة ملكية لـ محمد صلاح من الأمير ويليام: جائزة عالمية لإصلاح الكوكب

الأربعاء، 13-10-2021
11:18 ص
وجه الأمير ويليام
دوق كامبريدج دعوة ملكية بريطانية إلى
لاعب كرة القدم المصري والعالمي محمد صلاح
لحضور حفل جائزة Earth Shot الأولى من نوعها، في 17 اكتوبر – لندن، وهي جائزة
بيئية عالمية لمعالجة تغير المناخ، وتقديم حلول مبتكرة لإصلاح الكوكب.
محمد صلاح
هواللاعب الوحيد المدعو لهذا الحفل لدوره المهم
والملهم للشباب في منطقة الشرق الأوسط ، وسيقدم إحدى الجوائز الخمس، إلى جانب كيت دوقة
كامبريدج، الأمير ويليام
، الممثلة العالمية إيما طومسون، الممثلة العالمية إيما واتسون
والممثل العالمي ديفيد أويلوو، بحسب موقع middle
east 24.
وتم اختيار المتأهلين الخمسة للتصفيات النهائية من جميع أنحاء
العالم، وسيحصل كل منهم على مليون جنيه إسترليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية.