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دخل للعلاج من كورونا.. وفاة شقيق فنانة شهيرة بحريق في مستشفى بالعجوزة

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الإثنين، 22-11-2021 07:12 م

لقى شقيق الفنانة تيسير فهمي، مصرعه اليوم الاثنين، في حريق بأحد ‏المستشفيات الخاصة.‏
وكتبت تيسير فهمي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن شقيقها، علي، في ذمة الله.
ونشب الحريق داخل غرفة العناية المركزة داخل مستشفى خاص في منطقة العجوزة ، حيث كان شقيق تيسير فهمي يتلقى العلاج من فيروس "كورونا" المستجد.
وتسبب حريق المستشفى في إصابة آخران، ووفاة سيدة مسنة سودانية الجنسية، كانت تتلقى العلاج من كورونا إلى جانب شقيق تيسير فهمي.
وتوفي شقيق تيسير فهمي بعد مرور 9 أشهر على وفاة شقيقتها، التي رحلت عن عالمنا في شهر فبراير الماضي.
 

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